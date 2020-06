Lotteria, donna cammina con un biglietto da 10 milioni di euro in tasca per una settimana senza saperlo

Una donna residente nella Contea di Kerry, in Irlanda, ha portato con sé per una settimana il biglietto vincente della lotteria prima di rendersi conto che era stata proprio lei a vincere un premio di circa 10 milioni di euro.



Come ha riportato upi.com, la fortunata ha raccontato che spesso lei e i suoi familiari acquistano i biglietti della lotteria. Il 18 aprile scorso, l'hanno informata che qualcuno aveva vinto il primo premio più alto mai vinto prima nella loro contea, ma nessuno di loro immaginava che proprio il suo biglietto potesse essere quello vincente.

Giorni dopo, mentre controllava il biglietto per l'estrazione successiva, ha trovato nel portafoglio alcuni biglietti delle passate estrazioni, che aveva dimenticato e è stato solo allora che ha scoperto di aver vinto.



«È così divertente pensare che ho avuto il biglietto vincente nella mia borsa per quasi una settimana», ha affermato la vincitrice del premio che ha dovuto aspettare due mesi per riscuoterlo a causa della pandemia. Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Giugno 2020, 14:00

