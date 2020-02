Falsa lotteria di beneficenza, sequestrati 50mila biglietti: «Giro d'affari da oltre 80mila euro»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Febbraio 2020, 15:02

Avevano organizzato una, vendendo dei biglietti il cui ricavato sarebbe stato destinato ad un'associazione che si occupa di assistenza alle. In realtà, quell'associazione benefica si è rivelata essere il pretesto per una vera e propria, che ha portato al, con unSta facendo molto clamore quanto accaduto nella regione dell'Andalusia, in Come riporta 20minutos.es , la polizia ha intercettato e sequestrato oltre 50mila biglietti, spacciati perche però non è mai esistita. Isono scattati nelle province di Malaga e Cadice e hanno portato alla denuncia di diverse persone. «Ildella truffa in questione si attesta intorno aglisolo per quanto riguarda questa singola operazione», fa sapere la polizia.Secondo quanto riportato dagli investigatori, la vendita dei tagliandi illegali avveniva attraverso il lavoro di volontari e precari, spesso sottopagati e con contratti di pochi mesi. Quello delle lotterie illegali è un fenomeno molto comune in Spagna, ma in questo caso la truffa è ancora più deprecabile perché basata sull'inganno ai danni di persone che pensavano di poter contribuire ad un'associazione di disabili. Il blitz della polizia, tuttavia, ha dimostrato che all'interno di quell'associazione benefica non vi fosse alcun disabile e che, addirittura, le sedi erano piene di barriere architettoniche e inaccessibili a persone disabili.