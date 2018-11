Londra violenta, tre morti e due arresti in 72 ore: guerra tra bande fuori controllo

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tre morti e due arresti: è questo il bilancio delle 72 ore di violenza e terrore alla stazione metropolitana dinel Sud die nelle immediate vicinanze. Tre giorni in cui hanno perso la vita ragazzi giovanissimi, tutti accoltellati. Secondo l'Independent, si è trattata di una guerra tra bande che, ieri sera, ha portato al fermo di due sospetti di età compresa tra i 19 e i 21 anni.La "mattanza" è cominciata venerdì con la morte di un 17enne e poco dopo un altro ragazzo è stato accoltellato nel quartiere di Chelsea presso un centro sportivo di, probabilmente per "vendetta". L'ultimo omicidio risale a ieri mattina e la vittima è un giovane di 22 anni, trovato con ferite di arma da taglio a Samos Road, Anerley.La polizia metropolitana di Londra ha ricostruito i fatti. «Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso, colpito da un'arma da taglio, è stato portato in un ospedale del sud di Londra dove la sua vita è stata dichiarata morta alle 17:23. L'identificazione formale del corpo non è ancora avvenuta, motivo per cui nessuno parente è stato ancora informato. La polizia è ancora sul posto e le indagini sono in corso. La stazione diè stata chiusa». Probabilmente si tratta di una vendetta all'interno di una vera e propria guerra tra bande di scuole diverse.