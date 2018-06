Tre persone uccise da un treno a Londra in circostanze misteriose

Tre persone sono state uccise su una linea ferroviaria a sud di Londra. Poco dopo le 7.30 di lunedì mattina, gli agenti della polizia dei trasporti britannici sono stati chiamati a Loughborough Junction nel sud della capitale inglese a seguito di una segnalazione di numerosi corpi rinvenuti sui binari.



Polizia e paramedici hanno trovato tre persone che sono state dichiarate morte sul posto. Ora gli investigatori stanno cercando di identificare le vittime. Sono inoltre in corso anche indagini per stabilire come sia potuto accadere l'investimento e se le persone erano vive prima dell'impatto.



Il sovrintendente investigativo Gary Richardson della polizia dei trasporti britannica ha dichiarato:

Il mio team sta lavorando sodo per capire cosa è successo e come queste tre persone sono potute morire sulla ferrovia. In questo momento, però, la loro morte è inspiegabile, stiamo cercando di ricostruire una vicenda dai contorni ancora oscuri