Londra, torna il cambio della guardia a Buckingham Palace: l'ultimo era stato 18 mesi fa

Torna uno dei riti più classici di Londra. A Buckingham Palace è ripartita la tradizionale cerimonia del cambio della guardia dopo un intervallo di 18 mesi dovuto alla pandemia covid. Soldati britannici in uniformi scarlatte e cappelli in pelle d'orso hanno marciato per montare la guardia, mentre decine di spettatori e turisti hanno guardato e scattato foto.

I soldati hanno mantenuto il servizio di sentinella fuori dalle residenze reali durante la pandemia, ma il cambio della guardia non si era mai tenuto. Ora il ritorno alla normalità

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Agosto 2021, 08:34

