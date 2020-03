Rapina da film nel cuore di Chelsea: con una jeep entrano dentro la banca e portano via tutto

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 20:45

Come in un film. Entrano in una banca nel cuore di Chelsea, uno dei quartieri più rinomati di Londra, con una macchina sfondando le vetrate e facendo razzia di tutto.Siamo a Kings Road, strada centralissima che percorre il quartiere di Chelsea, dove ha sede una delle filiali della Metro Bank. E' qui è accaduta una rapina che in qualche modo potrebbe passare alla storia per le sue modalità. I malviventi, infatti, nella notte, sono praticamente entrati nella banca con la loro jeep. Infatti, la sede della banca è composta da un ingresso completamente a vetri, che è stato sfondato dall'urto provacato dalla macchina che si è gettata a tutta velocità contro la facciata.A quel punto i ladri hanno portato via il bancomat e sono subito scappati cercando di arraffare tutto ciò che potevano mentre gli allarmi risuonavano per il centro del quartiere e nella sede della polizia.