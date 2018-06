Terrore a sud di Londra, 16enne accoltellato in strada: due ragazzi seminano il panico

Terrore a sud di Londra. Due ragazzi di 18 e 19 anni con un coltello in manio hanno seminato il panico a Streatham Hill accoletallando un giovane di 16 anni. Il ragazzo giaceva a terra mentre alcune studentesse ad altri amici cercavano di fermare l'emorrargia.. L'adolescente sta combattendo per la vita in ospedale mentre i due ragazzi di 18 e 19 anni sono stati arrestati per tentato omicidio.

Un orribile video girato da un appartamento al piano di sopra mostra le conseguenze della pugnalata, accaduta verso le 16:30 di venerdì. Una studentessa ha combattuto con uno degli uomini, che teneva in mano un coltello, mentre un ragazzo si precipitava per aiuta.