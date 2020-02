La ragazza rifiuta le sue avances, lui la spinge dal quarto piano e ferisce due giovani a coltellate

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 11:38

Aveva riservato pesantiad unaconosciuta ad una festa e, di fronte al suo rifiuto, aveva anche tentato di abusare di lei. Alla fine, mentre la inseguiva, è riuscito a portarla in una stanza,e facendola precipitare da uninterno alÈ solo per puro caso che la giovane, di 18 anni, sia riuscita a sopravvivere alla caduta, pur riportando diverse fratture da cui ora si sta riprendendo completamente. È accaduto anello scorso agosto: il, che aveva affittato un appartamento e organizzato una festa insieme ad alcuni amici, in questi giorni sta affrontando il processo a suo carico. Il giovane è infatti accusato non solo dellee dell'aggressione ai danni della ragazza, ma anche di unaavvenuta con altri ragazzi che avevano cercato di difenderla. Come spiega l'Independent , i fatti sono avvenuti in un appartamento di un edificio di lusso a Southwark, nella zona Sud di Londra., proveniente dal difficile quartiere di Brixton, stava facendo pesantissime avances alla ragazza, di un anno più giovane, quando altri partecipanti alla festa hanno tentato di fermarlo. Ne era nata una breve colluttazione, in cui il 19enne era anche rimasto ferito al labbro. A quel punto, furioso, Yusef Ali avrebbe anche tirato fuori un, ferendo di striscio almeno altri due ragazzi.Mentre i partecipanti alla festa, terrorizzati dalla minaccia del coltello, avevano iniziato a fuggire, la 18enne che era stata molestata aveva tentato di guadagnarsi la strada verso un ascensore., però, l'aveva inseguita, trascinandola in una stanza e spingendola da uninterno, prima di fuggire senza sincerarsi delle sue condizioni. Yusef Ali nega ogni accusa, anche se le prove contro di lui sono schiaccianti e i giudici hanno già riconosciuto la sua colpevolezza. Per quanto riguarda l'attacco col coltello, si attende una nuova udienza, in cui verrà stabilita anche la pena complessiva a carico del 19enne.