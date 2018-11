Sabato 17 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Oltre 70 persone sono state fermate oggi a Londra durante una manifestazione di protesta per chiedere al governo una maggiore azione controMigliaia di persone si sono radunate nel centro della capitale britannica per il, la giornata di ribellione, occupando- il Southwark, il Blackfriars, il Waterloo, il Westminster e il Lambeth - e bloccando il traffico per ore.Poi i manifestanti sono partiti in corteo verso Parliament Square. Secondo il gruppo, che ha indetto la manifestazione,hanno partecipato alla protesta.Il gruppoha fatto appello ai suoi militanti perché facciano sit-in di protesta in tutte le principali città del Regno Unito per quella che è stata evocata come la «». A Londra, dopo il blocco dei cinque ponti, i dimostranti ambientalisti sono stati invitati dalla polizia a confluire in modo pacifico alI dimostranti hanno iniziato a radunarsi sui cinque ponti intorno alle 10 di mattina (le 11 italiane), prima di iniziare a. I blocchi stradali «non sono una cosa da prendere alla leggera», ma «se le cose continuano ad andare così, ci aspetta una estinzione ancora più grande di quella che colpì», ha spiegato alla Bbc, di, secondo cui i manifestanti di Londra sono almeno 6mila, 22 dei quali sono stati finora arrestati. «Abbiamo provato a fare marce, a fare lobbying, a far firmare petizioni. Nulla ha prodotto alcun cambiamento, di cui invece c'è gran bisogno», ha aggiunto l'attivista.La polizia di Londra ha detto, citata da Bbc, che la protesta ha creato «» e che anche a veicoli d'emergenza viene impedito di attraversare i ponti. Lunedì scorso sono state arrestate alcune decine di manifestanti che si erano incollati ai cancelli del ministero per le attività economiche e l'energia.