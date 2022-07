Londra, il ponte di Hammersmith Bridge avvolto dalla carta stagnola: ecco perché

di Paolo Travisi

Un ponte vecchio di 135 anni, avvolto dalla carta stagnola per timore che il grande caldo provochi danni strutturali. Anche Londra, come il resto d'Europa, è schiacciata dalle alte temperature che la prossima settimana raggiungeranno punte di 35 gradi.

In this extreme heat, our world-leading Hammersmith Bridge Restoration Project engineers are using a pioneering temperature control to keep the bridge safe, cool and open.



Find out more here: https://t.co/rWaS2fS73N pic.twitter.com/SFTbSC3NUI — H&F Council (@LBHF) July 13, 2022

Uno dei simboli della città

Per questo motivo Hammersmith Bridge, uno dei ponti simbolo della città, deve essere mantenuto al fresco per paura che le sue parti possano spezzarsi. Infatti i tecnici hanno deciso di avvolgere le catene che sostengono il vecchio ponte con pezzi giganti di pellicola isolante, che riflettono il sole e impediscono che assorba il calore. Le catene sono ancorate al letto del fiume e durante il periodo estivo devono essere mantenute sotto i 13°, poiché se arrivassero a 18°, gli ingegneri della sicurezza sarebbero costretti a chiudere il ponte, che attualmente è accessibile solo a pedoni e ciclisti.

La sicurezza

"La sicurezza del pubblico è la nostra prima priorità. "Il sistema di controllo della temperatura ci consente di monitorare i picchi meteorologici e mantenere una temperatura costante. Mentre affrontiamo l'attuale caldo estremo, stiamo anche proponendo soluzioni innovative per mantenere la temperatura entro la soglia", ha dichiarato Sebastian Springer, l'ingegnere che sta guidando il progetto.

With temperatures set to soar above 35 degrees next week, authorities in #London have wrapped #HammersmithBridge in giant pieces of foil to stop it from overheating

The 135 year old structure is currently undergoing £140million of repair works #CoolThreads https://t.co/8ya5WIW4Wu pic.twitter.com/DCWTGWeqNO — Zora Suleman (@ZoraSuleman) July 15, 2022

Hammersmith Bridge, costruito nel 1887, è uno dei ponti sospesi più antichi del mondo, motivo per cui è anche uno dei più costosi da riparare della Gran Bretagna; i lavori attualmente in corso sul prevedono la stabilizzazione delle microfratture nei piedistalli per prevenire la minaccia di future chiusure con temperature estremamente.Intanto il comune sta valutando se introdurre un pedaggio di 3 sterline per gli automobilisti quando le auto inizieranno a utilizzarlo di nuovo tra pochi anni.





