Giovane ucciso a coltellate in strada in pieno giorno: caccia all'assassino

Young guy stabbed and killed right outside my flat on Upper Street. Horrible thing to witness. Poor guy :( pic.twitter.com/6jQSyRACnj — William Potter (@potterwec) 21 maggio 2018

Shocking incident on Upper Street right now outside Town Hall. Reported that man fatally stabbed. Upper St cordoned off. This is a horrifying escalation of gang related violence. — Paul Convery (@Paul_Convery) 21 maggio 2018

Some kind of major incident on Upper Street. Outside Udderlicious. Saw one guy on the ground, police doing CPR. Blood on the street. Someone said he’d been stabbed. Lots of police all over. Some pretty distressed witnesses too :-( — Max Carnage (@DoktorG) 21 maggio 2018

I'm in close contact with @metpoliceuk, @EmilyThornberry & and @RichardWatts01 following a fatal stabbing in Islington tonight. My thoughts are with the victim’s family.



To anyone with information - please contact police on 101 or @CrimestoppersUK anonymously on 0800 555 111. https://t.co/z6qlhiRDHk — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 21 maggio 2018

La violenza dilaga a, dove in questi ultimi mesi si è registrata una escalation di aggressioni e omicidi apparentemente senza precedenti. L'ultimo, in ordine di tempo, risale al tardo pomeriggio di ieri: un giovane è stato, in strada e in pieno giorno, lungo, una delle arterie principali della capitale inglese.L'identità della vittima non è stata resa nota, ma molti passanti hanno notato il giovane ucciso, a terra e in una pozza di sangue, lungo la strada. Laè intervenuta per i rilievi del caso e per qualche ora la strada è stata chiusa anche ai residenti. Successivamente, quel tratto è stato riaperto ma nella zona dell'omicidio è stata montata una tenda, probabilmente per nascondere il corpo e isolare altre tracce su cui i biologi forensi hanno lavorato fino a tarda notte.L', probabilmente, si è dato alla fuga subito dopo l'omicidio ed è attualmente ricercato dalla polizia, che sta sentendo alcuni testimoni ed esaminando le registrazioni di alcunea circuito chiuso. Come riporta The Independent , una di queste potrebbe essere decisiva per identificare l'assassino: appartiene al negozio di un commerciante della zona. L'uomo ha raccontato ciò che ha visto: «Dalle telecamere si vedono due persone litigare dentro un, poi l'alterco prosegue in strada e l'uomo viene accoltellato». Londra si ritrova ora a fare i conti con l'ennesimo omicidio, a 24 ore di distanza dall'ultimo, quello di Arunesh Thangarajah, anche lui ucciso a coltellate, domenica scorsa, nella zona di Mitcham.