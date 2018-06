La polizia ha isolato una strada centrale di Londra dopo che un uomo è crollato sull'asfalto improvvisamente ed è morto: il sospetto è che sia stato avvelenato. I servizi di emergenza hanno chiuso Albemarle Street a Mayfair giovedì pomeriggio. L'uomo, come riporta The Indipendent, si è accasciato per la strada poco prima delle 15.15 e la polizia ha ammesso che la vittima potrebbe essere stata avvelenata.



La vittima è stata dichiarata morta sul posto dai paramedici. Un portavoce di Scotland Yard ha dichiarato: "La polizia ha risposto a una chiamata del London Ambulance Service (LAS) relativa a un uomo in difficoltà in Albemarle Street a Mayfair. Sul posto hanno trovato un uomo trattato dal LAS. Successivamente è stato dichiarato morto.



A causa di timori che la vittima possa essere stata esposta a un veleno, sul posto sono stati chiamati gli agenti specializzati che hanno partecipato al sopralluogo, ma non hanno trovato prove che indichino che la vittima sia stata avvelenata. "Non ci sono altri rapporti di persone ammalate".



Le immagini della scena segnalano molte ambulanze, una presenza pesante della polizia. In seguito, la polizia ha eretto una tenda per la scientifica nella strada che è fiancheggiata da negozi e ristoranti di lusso e vicino a edifici diplomatici stranieri.

Giovedì 21 Giugno 2018