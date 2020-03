Coronavirus, altri sette morti a Londra: le vittime nella capitale britannica salgono a 25

Altri sette pazienti londinesi in trattamento per Covid-19 sono morti, portando il totale delle vittime nella capitale britannica a 25. Negli ultimi dati pubblicati oggi dal NHS è stato confermato che il numero di morti in Inghilterra è salito a 67. I pazienti avevano un'età compresa tra 45 e i 93 anni e presentavano condizioni pregresse di salute.



Una persona è morta presso il Lewisham e Greenwich NHS Trust, di cui fanno parte l'ospedale universitario Lewisham e il Queen Elizabeth Hospital di Greenwich. Due persone sono morte presso l'ospedale NHS Trust dell'University College, che si trova vicino alla stazione di Euston. Un'altra è morta presso la NHS Foundation Trust degli ospedali della St. Georges University, situata a Tooting.



Un'altra vittima si è spenda presso il King's College Hospital Foundation Trust nel sud di Londra, una presso il North Middlesex University Hospital di Edmonton e un'altra oresso l'Imperial Health Health Trust, che comprende il Charing Cross Hospital, il Queen Charlotte's e Chelsea Hospital, l'Hammersmith Hospital e St Mary's Hospital. Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 19:59

