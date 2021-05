Trovati a casa di uno spacciatore 5,8 milioni di euro in contanti: «Non sapevamo come spenderli»

La polizia di Londra ha sequestrato una somma record di circa 5,8 milioni di euro in contanti al termine di un'operazione antidroga di lunga data che venerdì scorso ha portato alla condanna a pene detentive di tre uomini: il sequestro, riporta la Cnn, è avvenuto il cinque giugno dello scorso anno, ma è stato reso noto solo ieri.

Gli agenti che sorvegliavano una casa nel quartiere londinese di Fulham (sudovest) avevano visto un uomo, Ruslan Shamsutdinov, mentre usciva dall'abitazione con pesanti borse che portava con «notevole difficoltà». L'uomo era stato fermato dopo che aveva caricato le borse contenenti parte del denaro su un'auto. Nella casa di Fulham gli agenti hanno trovato contanti per l'equivalente di circa 5,8 milioni di euro, mentre nell'abitazione dell'uomo c'erano contanti per altri 48mila euro circa tra euro e sterline. Secondo la stampa locale il pusher, parlando della banda, avrebbe commentato: «Non sapevamo come spenderli...».

Shamsutdinov, 36 anni, è stato condannato a tre anni e nove mesi di carcere mentre gli altri due - il 46enne Sergejs Auzins e il 35enne Serwan Ahmadi - sono stati condannati rispettivamente a tre anni e quattro mesi ed un anno e otto mesi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Maggio 2021, 16:50

