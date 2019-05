Lo street food conquista Londra: in estate aprirà il mercato più grande del Regno Unito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Londra arrivano i, i mercatini di cibo di strada: questa estate aprirà infatti la food hall più grande del Regno Unito proprio a Londra, non lontano da Oxford Circus. L’area individuata è di ben 3.500 metri quadri, su tre piani, con ben 800 posti a sedere,Il centro si chiamerà Market Hall West End e sarà il terzo a Londra (gli altri due sono a Victoria Station e Fulham, ma più piccoli). Sono previsti dodici stand e quattro bar, più una cucina per le dimostrazioni e un playground per i più piccoli: i clienti potranno scegliere cosa mangiare e sedersi su tavoli comuni, particolare che incoraggia l’aggregazione collettiva.