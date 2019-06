Mamma incinta di otto mesi uccisa a coltellate. Lotta contro il tempo per salvare il bimbo

Ancora sangue alla periferia di Londra , dove ieri una donna 26ennedi otto mesi e unsulla ventina sono statia morte: i paramedici sono riusciti a salvare il bebè della giovane, che però versa in condizioni critiche in ospedale.Il ragazzo, riporta Sky News, è stato trovato in una strada di East Ham, un quartiere est della capitale, poco dopo le 23:00 (mezzanotte in Italia) ed è morto sul posto. Scotland Yard è impegnata in queste ore nelle ricerche dell'assassino.La 26enne, riporta la Bbc, è morta alle prime ore del mattino di ieri in un'abitazione nel sobborgo londinese di Croydon, circa 15 km a sud della capitale. La polizia ha già arrestato un uomo di 37 anni sospettato dell'omicidio, mentre prosegue la lotta contro il tempo per salvare la vita del neonato. La settimana scorsa un uomo sui 30 anni era stato accoltellato a morte nel quartiere di Barnet (nord) al culmine di una rissa. La sua morte aveva portato a cinque il bilancio delle persone uccise in sei giorni nella capitale britannica.