Londra, le strade di Soho diventano una galleria a cielo aperto

Arte per le strade di Oxford Street. A Londra, una serie di strade e vicoli di Soho sono stati trasformati in una nuova galleria d'arte permanente. L'esposizione gratuita è stata creata da The Photographers' Gallery, che prevede di cambiare le opere due volte all'anno. E così, Ramilies Street, Ramilies Place e Hill Place sono ora diventati il ​​Soho Photography Quarter.

La prima mostra, intitolata Being Human Human Being, presenta l'arte del dottor Christian Thompson AO.

Come riporta la BBC, lo spazio pedonale dove sono installate le opere è lungo 45 metri ed è arricchito da striscioni appesi lungo le strade, proiezioni e paesaggi sonori, il tutto creato dall'artista indigeno australiano contemporaneo. Nella location sono previste anche conferenze, presentazioni e cortometraggi.

Parlando delle immagini in mostra, Thompson ha dichiarato di aver cercato «di mettere in evidenza sia i lasciti del colonialismo che la complessità delle identità umane, alludendo contemporaneamente alle storie sfaccettate e stratificate del distretto».

Il direttore della Photographers' Gallery, Brett Rogers, ha affermato che il nuovo spazio «rappresenta la realizzazione di una visione tanto attesa per trasformare l'area pubblica in una destinazione culturale e sociale accogliente e di primo piano».

