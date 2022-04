Londra e le stazioni metropolitane in disuso, dal ristorante cinese alle centrale elettrica

Le stazioni della metropolitana in disuso a Londra si trovano sparse per tutta la città e con il tempo sono state utilizzate per diversi scopi. Una è diventata una splendida piccola libreria, un'altra un negozio di cibi surgelati e alcune si sono trasformate in centrali elettriche per riscaldare le case delle persone.

Foto: Ansa

Londra e le stazioni metropolitane in disuso

Ma una stazione della metropolitana perduta, spiega MyLondon, che in passato è stato anche un ristorante cinese, ora è ricoperta di vernice bianca. Marlborough Road, situata a St John's Wood, appena dietro l'angolo dei famosi studi di Abbey Road, fu aperta per la prima volta nell'aprile del 1868.

Cento anni dopo l'iconica rock band The Beatles avrebbe registrato il loro incredibile album White. Ora ricoperta di vernice bianca, senza segni o alcuna identificazione, potrebbe quasi essere un tributo a quell'album che aveva una semplice copertina bianca con solo la scritta Beatles a caratteri piccoli.

Questo può essere solo un desiderio, ovviamente, ma forse c'è un pianificatore ferroviario là fuori con un senso di immaginazione. Ciò che c'è dentro e sotto l'edificio è comunque intrigante. Quando fu costruita all'epoca, la piccola stazione aveva un solo binario e serviva da punto di passaggio per i treni ad anello. Aveva un tetto curvo in ferro e vetro che serviva a riparare i binari ed era tipico dell'età d'oro del design delle stazioni. L'edificio in mattoni si trovava all'angolo tra Finchley Road e Queen's Grove e aveva una di quelle belle sale ristoro vecchio stile Spiers & Pond che all'epoca erano ovunque sulla metropolitana di Londra, proprio come lo sono ora Costa Coffee e WH Smith.

Dopo che andato in disuso l'edificio è diventato un ambulatorio medico e successivamente, negli anni '70, un ristorante. Comunque si possono ancora vedere i resti della stazione, inclusa una sezione rimanente della piattaforma e l'impronta della curva del vecchio tetto in basso a livello dei binari. Le scale che conducono ai vecchi binari sono ancora al loro posto e mentre si passa è ancora possibile vedere gli eleganti vecchi archi e i mattoni delle mura della vecchia stazione.

