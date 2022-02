Litiga con la vicina di casa e la molesta per due anni: tra video, insulti e «lavatrici a ciclo continuo»

Due anni di sevizie psicologiche, umiliazioni e offese infamanti contro la vicina di casa. Per lei aveva organizzato una routine quotidiana che iniziava la mattina all’alba con la lavatrice accesa a ciclo continuo in modalità centrifuga, continuava con gli insulti davanti agli ospiti e con i video fatti in qualsiasi momento e occasione con il cellulare. Non paga aveva denunciato la vittima alla polizia con accuse chiaramente infondate. All’apice degli abusi la chiamava pedofila davanti ai nipotini. Un incubo, come riporta My London, iniziato nel 2018 in un quartiere a nord di Londra a cui la vittima è riuscita a resistere per due anni. Poi ha cambiato casa e ha portato l’aguzzina di 44 anni in tribunale.

Leggi anche > Harry rompe il silenzio dopo l'annuncio della Regina su Camilla: l'omaggio è a Diana

Lì ha spiegato che per le molestie subite era caduta in depressione. Inoltre si era allontanata dalla famiglia, rimanendo isolata dal mondo. La corte ha deciso per una condanna a 12 settimane, sospesa per i prossimi 12 mesi. Dovrà inoltre rispettare l'ordine restrittivo che le proibisce di contattare la signora direttamente o indirettamente. Colpo finale, non dovrà usare la lavatrice tra mezzanotte e le 8 del mattino. Nelle motivazioni della condanna, riporta il Daily Mail, il giudice ha sottolineato la mancanza di rimorso per il calvario a cui ha sottoposto la vittima e l'aver rifiutato il sostegno offerto per i problemi di salute mentale che le erano stati diagnosticati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Febbraio 2022, 22:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA