Londra, il laboratorio segreto dove nascono i diamanti più belli e costosi al mondo

C'è un posto in cui le pietre più belle e splendenti vengono alla luce. Si tratta di un laboratorio piuttosto nascosto di Londra, dove i diamanti vengono lavorati e prendono forma sotto il materiale grezzo realizzando i sogni di chi può permetterselo. Come riporta il sito My London News, qui vengono realizzati gli anelli di fidanzamento delle celebrità e delle persone più ricche. Gioielli che arrivano a costare un milione di sterline.

Il lussuoso showroom si trova in Hanover Square a Mayfair, ma il laboratorio in cui avvengono le magie è segreto ed è nelle vicinanze. Si tratta di uno dei più grandi del Regno Unito, composto da un team esperto di abili artigiani che creano alcuni dei gioielli più straordinari, raffinati e costosi per una clientela esclusiva.

Tobias Kormind, esperto di diamanti e co-fondatore e amministratore delegato di 77 Diamonds, ha mostrato come vengono realizzati i gioielli, in particolare gli anelli di fidanzamento: dall'approvvigionamento della pietra alla rifinitura. I gioielli sono realizzati su ordinazione e molti su misura.

I clienti incontrano un designer che disegna i gioielli dei loro sogni, che si tratti di un anello di fidanzamento o di un paio di orecchini o di un ciondolo, e l'esperto realizzerà a mano il pezzo unico solo per loro. Il valore dei gioielli può variare da un paio di migliaia di sterline a oltre un milione di sterline. Uno di quei maestri artigiani è Sam, che ha creato anelli per le celebrità di serie A, il più costoso è del valore di 1,2 milioni di sterline, anche se ha detto che non scopre mai a chi è destinato l'anello fino a quando non lo finisce. I gioielli sono realizzati a mano e le pietre provengono direttamente dalle miniere di diamanti in paesi come Sud Africa, Russia e Canada. Uno spettacolo per gli occhi e per sempre.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 11:56

