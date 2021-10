Londra, la metropolitana notturna pronta a riaprire due linee

La metropolitana di Londra pronta a riaprire anche di notte, anche se solo parzialmente. Una buona notizia per residenti e turisti che vogliono spostarsi nella capitale inglese.

A causa dell'emergenza Covid, il servizio notturno della metropolitana era stato soppresso. Dal 27 novembre, però, come riporta anche il Guardian, riapriranno due importanti linee: Central e Victoria. Il resto delle linee notturne, invece, non sarà ripristinato prima del 2022. L'obiettivo della riapertura è duplice: favorire l'economia di bar, ristoranti e altri locali notturni da un lato e assicurare maggior sicurezza a tutti i passeggeri, specialmente le donne, dall'altro.

Nelle scorse settimane diverse petizioni online erano emerse per chiedere la riapertura della metropolitana anche di notte. Raccolte in poco tempo oltre 140mila firme. «So quanto è importante la vita notturna per l'economia della nostra città e per una pronta ripresa, così come la sicurezza di chiunque viaggi di notte, specialmente delle donne e delle ragazze» - ha spiegato il sindaco di Londra, Sadiq Khan - «La riapertura farà una grande differenza per i passeggeri del trasporto pubblico, continueremo a lavorare tra istituzioni per ripristinare il prima possibile l'intera rete notturna della metropolitana».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Ottobre 2021, 17:37

