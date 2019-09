Incendio in un palazzo di 4 piani, paura a Londra: «Coinvolti 125 pompieri». La furia delle fiamme

Enorme incendio a Londra, precisamente in Sherbrooke Way a Worcester Park, nella parte sud-ovest della capitale britannica: un palazzo di quattro piani è stato travolto dalle fiamme e circa 125 pompieri, scrive il quotidiano Independent, sono stati allertati per spegnere il rogo, con un totale di 20 autopompe.I vigili del fuoco hanno riferito di aver avuto quasi 30 chiamate dopo che l'incendio è iniziato, poco prima dell'1.30 della scorsa notte: allertate anche diverse ambulanze, ma non paiono esserci feriti, secondo quanto ha riferito il London Ambulance Service. La causa dell'incendio non è ancora nota. La causa dell'incendio non è ancora nota.