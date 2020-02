Londra, incendio al palazzo della Law Society durante la cena annuale: invitati in fuga, 150 pompieri per domare le fiamme

Il tetto dello storico quartier generale della Law Society a Londra è stato distrutto dopo un incendio scoppiato durante una cena annuale per avvocati che si stava svolgendo nell'edificio di sei piani sabato sera. Trenta persone sono riuscite a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, mentre altre 11 sono state costrette a lasciare le loro abitazioni nelle vicinanze, evacuate per precauzione.



In Chancery Lane, il distretto legale di Londra, circa 150 pompieri con 25 autopompe hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme: l'incendio è stato spento completamente solo alle dieci del mattino di domenica. Ingenti i danni riportati dal palazzo storico: completamente distrutti tetto e quinto piano, ma le fiamme hanno raggiunto anche i piani inferiori, fino al terzo. La causa dell'incendio non è ancora nota.

Domenica 2 Febbraio 2020, 15:56

