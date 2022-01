Londra, nel 2024 gli aerotaxi riempiranno il cielo della capitale britannica

Londra pensa al futuro. E proprio come Roma, potrebbe avere aerotaxi «economici come Uber entro il 2024» che attraverseranno la capitale in 12 minuti. La capitale inglese potrebbe presto brulicare di taxi aerei con tariffe. È questo l'ambizioso progetto di un costruttore che snellirà molto il traffico su strada.

Leggi anche > Uk, Boris Johnson annuncia la svolta: «Niente più tamponi prima di partire per l'Inghilterra»

Martin Warner ha detto che spera che il suo veivolo Y6S Plus a sei posti farà brevi viaggi entro due anni. L'imprenditore milionario afferma che il suo taxi aereo da 200Km/h trasporterà un carico completo di passeggeri per un minimo di 100 sterline, poco meno di 120 euro.

La sua azienda Autonomous Flight mira a iniziare a prendere «pre-ordini» per le navette alimentate a batteria, che non richiedono piste, già dal prossimo mese.

Warner ha definito la mossa un «annuncio entusiasmante» per l'industria del decollo verticale elettrico (eVTOL) e ha dichiarato: «Ci stiamo avvicinando sempre più a una realtà in cui i droni diventeranno un normale mezzo di trasporto nelle città. Siamo lontani anni da questo realtà, non decenni».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Gennaio 2022, 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA