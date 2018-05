di Domenico Zurlo

Una terribileha provocato il ferimento di ben trenta persone a, a Stamford Hill, un quartiere a nord della capitale britannica. È successo ieri notte ad un festival religioso ebraico, il: lo scoppio, le cui immagini hanno già fatto il giro del mondo, si sarebbe verificato a causa di un falò. In 10 sono stati travolti dal’esplosione, un’altra ventina coloro che sono stati travolti dalla calca durante la fuga, e sono rimasti feriti.Dopo l’esplosione si è scatenato un panico incredibile: tra urla e fuggi fuggi,. «Qualcuno ha gettato dei cellulari nel fuoco», avrebbero detto dei testimoni. E potrebbero essere stati proprio uno o più telefonini a provocare l’esplosione,, particolare che non è però stato confermato: così come non è stata confermata la voce secondo cui un rabbino avrebbe lanciato apposta il cellulare nel fuoco come gesto simbolicorappresentato dagli smartphone.Altri testimoni però danno una versione completamente diversa: «L’esplosione è stata causata dalla benzina usata per accendere il fuoco, non dagli smartphone», dice un passante, citato dal Sun, che conferma però che all’interno della pila c’erano anche dei telefonini.