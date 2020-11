Londra choc, due edifici di lusso crollati: erano in ristrutturazione

Due edifici residenziali di lusso sono crollati ieri sera a Londra. È accaduto nella tarda serata di lunedì, in un'area signorile nel prestigioso quartiere di Chelsea. Non ci sarebbero feriti.

Leggi anche > Meghan Markle nella storia: prima di lei nessun membro della Famiglia Reale aveva mai votato alle elezioni

Sul posto, per i rilievi e per accertarsi di eventuali feriti, sono giunti gli uomini della London Fire Brigade, i vigili del fuoco della capitale inglese. Fortunatamente, al momento del crollo nessuno si trovava all'interno o nei pressi degli edifici, che erano in fase di ristrutturazione. Un ingente investimento era infatti alla base dei lavori all'interno dei due palazzi, in cui erano state abbattute delle pareti. Lo riporta il Telegraph.

«Abbiamo sentito un boato, pensavamo fosse un tuono. Poi, questa mattina, camminando nel quartiere abbiamo notato i due edifici crollati», spiegano alcuni residenti che vivono a qualche centinaio di metri dal luogo del crollo. Ben più spaventati gli abitanti dei palazzi adiacenti a quelli crollati, costretti tra l'altro a lasciare le loro case: l'evacuazione è avvenuta a scopo precauzionale, per consentire, questa mattina, gli accertamenti sull'agibilità di tutti gli edifici.

Local road closures remain in place this morning after a building collapse on Durham Place in #Chelsea last night. Firefighters worked to make the scene safe. Nobody is thought to have been in the building at the time of the collapse & no reported injuries https://t.co/32ySlvTG7n pic.twitter.com/Y7TA5P28pu

— London Fire Brigade (@LondonFire) November 3, 2020