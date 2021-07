Londra, donna accoltellata alla testa perché indossava la t-shirt di Charlie Hebdo

E' stata accoltellata perché indossava la maglia di Charlie Hebdo, il periodico satirico francese divenuto noto in tutto il mondo dopo l'attacco terroristico del 2015. E' successo ieri ad Hyde Park, a Londra, la donna di 39 anni è stata accoltellata, ma è stata ferita solo lievemente alla testa.

La polizia britannica ha aperto un'inchiesta sull'accoltellamento. Nei video pubblicati in rete, si vede un individuo vestito di nero che aggredisce la donna. Non lontano dal luogo dell'aggressione, la polizia ha rinvenuto un coltello, ma ancora non è stato reso noto se sia stato quello utilizzato nell'assalto alla donna.

L'incidente è avvenuto nei pressi del celebre Speakers' Corner, dove negli anni non sono mancati interventi di fondamentalisti islamici.

