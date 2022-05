Londra choc, crollano le tribune alle prove della parata Trooping the Colour: ci sono feriti

Crollo delle tribune alle prove di Trooping the Colour, la storica parata nel centro di Londra con cui ogni anno si celebra il compleanno della regina Elisabetta. Tre persone sono state trasportate in ospedale dopo che sezioni delle tribune degli spettatori sono crollate. Lo riporta l'Evening Standard. In totale, riferisce il London Ambulance Service, sono 5 le persone medicate in seguito all'incidente avvenuto questa mattina, sabato 21 maggio, durante le prove della parata prima dell'evento del 2 giugno per le celebrazioni del Giubileo della Regina.

Secondo quanto riferito dai media inglesi poco prima delle 11, una delle tribune ha ceduto ferendo una persona. Poco dopo parte di un'altra tribuna è crollata e altre due persone sono rimaste ferite. I soccorsi hanno assistito i feriti ed evacuato la tribuna prima che la parata fosse interrotta e l'intera area fosse evacuata. L'incidente sarebbe avvenuto durante la sfilata delle guardie a cavallo.

