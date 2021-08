Londra, schianto tra due bus all'ora di punta: morta una 30enne

Incidente mortale a Londra che ha visto protagonisti due autobus. I due giganti a due piani delle strade londinesi si sono scontrati fuori dalla stazione degli autobus nel centro di Londra, durante l'ora di punta, e a farne le spese è stata una donna.

Leggi anche > Bimbo di 8 anni rischia la pena di morte per blasfemia: fece pipì sul tappeto di un tempio

I «double-decker» iconici autobus inglesi si sono scontrati fuori da Victoria Station e una 30enne, che stava camminando sul marciapiede, è morta. Il tutto è accaduto nell'ora di punta stamani, alle 8:25, subito sono stati chiamati i soccorsi, ma per la donna non c'è stato niente da fare.

Tre pedoni sono stati soccorsi sul posto, e due di questi sono stati portati d'urgenza all'ospedale, ma per la donna la corsa in ambulanza non è stata necessaria: è stata dichiarata morta poco dopo il terribile incidente.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che l'autobus della linea 507 si sia schiantato sul retro dell'atro mezzo pubblico che lo precedeva, causando danni ad entrambi i veicoli.

Andy Byford, commissario del Transport for London, ha dichiarato: «Siamo estremamente rattristati dal fatto che una donna sia morta tragicamente dopo una collisione con un autobus e i nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici. Stiamo pensando a tutti coloro che sono stati colpiti da questo incidente e sosterremo tutti come possiamo. Stiamo lavorando con urgenza con l'operatore dei due autobus e la polizia per indagare sull'accaduto».

Un portavoce del London Ambulance Service ha infine detto: «Siamo stati chiamati stamani alle 8:25 per le segnalazioni di un incidente stradale alla stazione degli autobus di Victoria. Abbiamo inviato tre ambulanze, due medici in auto, un paramedico avanzato, un ufficiale di risposta agli incidenti e la nostra squadra di risposta nelle aree pericolose. Abbiamo anche inviato l'Air Ambulance di Londra, l'elisoccorso che opera sulla capitale inglese. Abbiamo curato tre persone sul posto e due di loro sono state portate in ospedale. Purtroppo, una quarta persona è morta prima del nostro arrivo».





Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Agosto 2021, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA