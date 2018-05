Londra, ancora un'aggressione: uomo pugnalato in pieno giorno fuori dal National Theatre

Un giovane è stato pugnalato durante un litigio in pieno giorno al di fuori del National Theatre nella South Bank di Londra . La polizia è stata chiamata sulla terrazza fuori dal teatro di Lambeth verso le 16 di domenica pomeriggio, ha dichiarato Scotland Yard. I poliziotti, la London Air Ambulance e il London Ambulance Service hanno assistito alla scena e hanno trovato sul posto un uomo sui vent'anni colpito da una ferita da accoltellamento.

Il ferito è stato portato all'ospedale in gravi condizioni.

L'attacco è avvenuto a pochi metri dalla Royal Festival Hall, alcune ore prima che il locale fosse allestito per ospitare i premi televisivi del BAFTA .

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:05