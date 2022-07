Londra come Amsterdam, sempre più persone vivono nelle barche: ecco perché lo fanno (e perché conviene)

Possedere una casa a Londra è sempre più un sogno. I prezzi delle case e degli affitti sono sempre di più alle stelle ed è per questo che sempre più londinesi scelgono di rinunciare ad una casa di proprietà per darsi a uno stile di vita completamente diverso. È il caso di chi ha optato di vivere su una barca. Nessun yacht lussuoso o veliero da chissà quanti alberi, ma delle piccole imbarcazioni molto simili a quelle che si possono trovare nei canali di Amsterdam.

È l'esempio di Pound Path nell'East London, dove sempre più persone chiamano casa Regent's Canal. Vivere su una barca comporta una serie di vantaggi: non paghi le tasse comunali, risparmi denaro, ti trasferisci ogni due settimane e impari ad adattarti a qualsiasi difficoltà. E, secondo chi ci abita, è anche uno stile di vita che vale la pena mantenere per sempre.

Tra tutti gli abitanti di Regent's Canale, Russ McDonagh, 40 anni, ha deciso di raccontare la sua storia. Russ ha preso la sua barca nell'ottobre 2021 dopo essere tornato nel Regno Unito da un viaggio in giro per l'Europa. «Io e il mio partner, Cal, stavamo viaggiando in giro per l'Europa da due anni e mezzo e abbiamo deciso che volevamo tornare nel Regno Unito. Non siamo originari di Londra, quindi acquistare una barca a Londra è stata una decisione curiosa, ma ne siamo davvero contenti. Viaggiare in un piccolo furgone con due cani diventa davvero difficile. Vivere in una barca sembra una villa in confronto. Una volta tornati stavamo lavorando alle nostre attività e Cal ha pensato: 'dovremmo prendere una barca?' All'inizio ero contrariato, ma più ci guardavamo dentro, più sembrava giusto».

Nove mesi dopo, l'esterno della barca deve ancora essere verniciato, ma Russ non potrebbe essere più felice. «Non ci piacciono le case e l'idea di un mutuo, essere indebitati o affittare e pagare il mutuo di qualcun altro, non l'ho mai presa in considerazione. Non ci sono spese generali reali e possiamo vivere a Londra senza pagare le tasse astronomiche che tutti pagano», ha spiegato.

«Certo, ci sono alcune sfide in più nel vivere su una barca rispetto a una casa, ma ci piace. Sei più consapevole degli sprechi e devi essere consapevole di quanta acqua usiamo. Quando fa freddo, teniamo un fuoco acceso e cerchiamo di coprirci il più possibile. Queste sono tutte cose a cui non penseremmo in una casa normale, ma mi piace quest'aspetto di vivere su una barca».

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Luglio 2022, 21:06

