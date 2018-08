Quattro ragazzi accoltellati a morte in pieno giorno in un parco

Londra violenta, ragazzo di 15 anni ucciso a coltellate dopo una festa. Fermati tre ragazzini​

Quattro adolescentie ricoverati in ospedale, in condizioni gravi, e sei: si è conclusa così l'ennesima giornata die terrore in una zona che è già stata tristemente ribattezzata come il 'Miglio degli omicidi'.torna a dover fare i conti con l'escalation di aggressioni armate, ancora una volta nella stessa zona, quella intorno a, quartiere residenziale nell'area di Camberwell.L'aggressione di ieri è avvenuta in pieno giorno, sotto gli occhi di alcuni residenti: era pomeriggio quando alcuni abitanti hanno notato un gruppo di giovani correre all'impazzata in direzione di unpubblico. Lo riporta il Telegraph . Poco dopo, i residenti hanno sentito diversee visto quello stesso gruppetto di persone fuggire via dalla zona.La scena che si è materializzata davanti agli occhi di alcuni residenti, usciti dalle loro abitazioni dopo essere stati sorpresi dalle urla, è decisamente forte: quattro ragazzi, alcuni dei quali minorenni, giacevano a terra con. Non si hanno notizie precise sulle loro condizioni, ma uno dei testimoni è ancora sotto choc: «Uno di loro era talmente malridotto che dubito possa avere grandi possibilità di sopravvivere».La prognosi dei ragazzi feriti resta riservata. La, dopo l'aggressione, si è occupata prima di coordinare i soccorsi e poi di mettersi sulle tracce degli aggressori. Nella serata di ieri è stato reso noto il fermo di sei persone, sospettate di aver partecipato all'aggressione. Come già accaduto in passato nella stessa zona, è probabile che si tratti di qualche regolamento di conti tra piccole bande di malviventi. Una vera e propria emergenza criminalità, che ha indotto la polizia a richiedere leggi più severe per poter far fronte alla spirale di violenza che attanaglia diverse zone della capitale inglese.