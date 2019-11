Una zanna di narvalo e un estintore: ecco come due passanti bloccano il terrorista assassino del London Bridge

Sabato 30 Novembre 2019, 01:11

C'è un'immagine dell' attacco sul London Bridge che più di ogni altra sta facendo il giro dei social: è quella in cui si vede l' assalitore messo all'angolo da due passanti armati uno di un estintore e l'altro di una zanna di narvalo. Ilpubblica in esclusiva non solo le foto ma anche il video del coraggioso intervento dei due uomini che sono riusciti a bloccare il terrorista prima che la polizia lo uccidesse.Perché un automobilista a Londra avesse con un sé una zanna di narvalo (non commercialzzabile o esportabile) è una storia nella storia, un dettaglio impazzito in una vicenda tragica, che verrà magari chiarita oggi: il narvalo è un cetaceo dei mari artici che ha solo due denti nell'arcata superiore uno dei quali non si sviluppa mentre l'altro, nei maschi, si allunga fino a 3 metri. Questi denti non servono per mangiare o cacciare, mentre quello più sviluppato, ricco di terminazioni nervose, forse è usato dal narvalo (parla norvegese) per orientarsi "sentendo" temperature dell'acqua e correnti.Da ieri però, la zanna di narvalo, serve anche per fermare un terrorista.