Lola uccisa a 12 anni: «Sgozzata senza motivo». Fermata una senzatetto, la pista degli 'emarginati'

Chi ha ucciso la piccola Lola, la bambina di 12 anni sgozzata venerdì a Parigi mentre tornava a scuola da casa e trovata senza vita in un baule? La pista che si sta facendo strada tra gli inquirenti per la morte della bambina porta ad un gruppo di emarginati, tra cui una donna squilibrata: ma ciò che più fa paura, è che si tratta di un omicidio senza un vero movente, come se Lola fosse stata uccisa senza un vero motivo.

La piccola Lola, uccisa a 12 anni: arrestata una ragazza, incastrata dai video. L'ombra del traffico d'organi

Lola uccisa a 12 anni senza motivo

La principale sospetta è Dahbia, 24 anni, una senzatetto con precedenti psichiatrici. È stata fermata insieme a un'altra donna, Amine, 33 anni. Dahbia è stata denunciata questa mattina con l'ipotesi di aver ucciso Lola. Altri due uomini di una quarantina d'anni sono tuttora in stato di fermo, si apprende da fonti dell'inchiesta.

Secondo quanto si apprende da fonti degli inquirenti, Dahbia - di origine algerina - è indagata dal giudice insieme a uno dei due uomini fermati, sospettato di averla in qualche modo aiutata, anche se la giovane donna avrebbe agito da sola. Dahbia avrebbe già diversi precedenti psichiatrici, diverse testimonianze nel quartiere di chi l'ha vista nel pomeriggio di venerdì - quando ormai Lola era già scomparsa - parlano di una persona che parlava da sola, camminando, scalza, fra il negozio di un fornaio e una tabaccheria. Vicino a lei, c'era il contenitore in plastica, pesante, che non riusciva a trasportare dopo aver chiesto, invano, l'aiuto di alcuni passanti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA