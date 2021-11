Lockdown da domani per 15 giorni in Slovacchia: la decisione del governo

L'Europa chiude: tira sempre aria di lockdown in diversi Paesi europei. Per prima è stata l'Austria a varare chiusure drastiche anti covid. Ora la Slovacchia andrà in lockdown generale per 15 giorni da domani. Lo ha reso noto il ministro dell'Economia Markiza Sulik, annunciando la decisione presa dal governo.

Intanto l'Olanda potrebbe annunciare restrizioni più severe contro il Covid-19 venerdì prossimo. Lo ha reso noto il ministro della sanità Hugo de Jonge, spiegando che l'aumento «preoccupante» dei contagi (circa 23.000 al giorno) ha comportato l'anticipo di una settimana di una riunione del gabinetto prevista per il 3 dicembre. I ministri prenderanno in considerazione i consigli del team di gestione dell'epidemia olandese prima che il primo ministro Mark Rutte annunci le decisioni del governo in una conferenza stampa, ha aggiunto de Jonge, precisando che non avrebbe anticipato le nuove misure. Secondo i media olandesi, una nuova stretta potrebbe riguardare la chiusura delle scuole con il progressivo aumento dei contagi, in particolare tra i bambini.

Il lockdown parziale, introdotto lo scorso 12 novembre, prevede la chiusura alle 20 di bar, ristoranti, caffè e supermercati, gare sportive a porte chiuse e un tetto al numero delle persone che si possono invitare a casa. Ma nei giorni scorsi il governo ha avvertito che senza un rigido rispetto delle regole attuali si potrebbe tornare ad un lockdown di fatto. Nonostante l'ondata di proteste contro le restrizioni che si è scatenata nel Paese nei giorni scorsi.

