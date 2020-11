Lockdown a Londra, la fuga dalla città: auto incolonnate e traffico in tilt

Fuga da Londra prima del lockdown. Le strade della Gran Bretagna sono state bloccate la scorsa notte con decine di migliaia di conducenti che cercavano di fuggire da Londra prima del nuovo blocco entrato in vigore a mezzanotte. Secondo i dati sono stare registrare 1.200 miglia di code sulle strade della città con ben 2.624 ingorghi.

Leggi anche > Hollywood a Londra: firmato l'accordo per costruire il più grande centro di produzione cinematografica dell'Inghilterra

Gli automobilisti sono rimasti fermi anche per 90 minuti e non solo in uscita da Londra, come riporta il Daily Mail, livelli simili di congestione del traffico sono stati osservati in altre grandi città del paese come Birmingham, Liverpool, Leeds e Sheffield. Una storia che si è ripetuta in tutta l'Inghilterra con i dati TomTom che hanno mostratpo livelli di congestione peggiori rispetto allo scorso anno in 16 città su 24. Anche l'M25 si è fermato completamente. Dopo la mezzanotte l'intensità dle trafficol è diminuita.

Sebbene Boris Johnson abbia promesso che il blocco terminerà il 2 dicembre, si teme che sarà esteso potenzialmente fino a Natale, per questo motivo centinaia di cittadini hanno deciso di spostarsi e raggiungere le proprie famiglie, per evitare di trovarsi distanti proprio a ridosso delle festività con l'impossibilità di muoversi.

Intanto nel Regno Unito ieri ha registrato il numero più basso di casi giornalieri di coronavirus in due settimane, tanto che molti si sono chiesti se questo blocco nazionale fosse necessario. I dati del Dipartimento della Salute mostrano che il numero di vittime confermate in laboratorio oggi è il massimo da quando ne sono state annunciate 500 il 19 maggio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Novembre 2020, 13:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA