«Basta lockdown, anche a costo di avere cadaveri ammassati», Boris Johnson nega la frase choc dopo le accuse dell'ex braccio destro

«Basta con questi f...i lockdown, anche a costo di avere cadaveri ammassati». Una frase choc, quella attribuita a Boris Johnson, che il premier britannico ha prontamente smentito di aver pronunciato durante una riunione nello scorso ottobre.

La crudezza della frase, pronunciata durante una riunione del Governo britannico che si trovava alle prese con gli effetti della variante inglese, è però destinata a far discutere a lungo. Non è ancora chiaro chi abbia fatto uscire la frase attribuita a Boris Johnson, ma tutti gli indizi portano a Dominic Cummings, il 'guru' della Brexit ed ex braccio destro del premier britannico, silurato a novembre.

«Spazzatura totale, nessuno vorrebbe i lockdown ma in quel momento li abbiamo considerati una necessità per frenare contagi e decessi», il primo commento a caldo di Boris Johnson. La squadra di governo fa quadrato attorno al premier, con il ministro Michael Gove che ha spiegato: «Io c'ero a quel meeting e non ho sentito niente del genere». Le opposizioni, a cominciare dai laburisti, cavalcano però l'indignazione e il leader Keir Starmer afferma: «Sono allibito, ma una vicenda del genere è perfettamente verosimile».

Un vero e proprio terremoto politico per i 'tories', a poco più di una settimana dalle elezioni amministrative che comunque li vedono in vantaggio sulle opposizioni. Dominic Cummings, ancora scottato dall'esclusione nel team di Boris Johnson, già venerdì scorso aveva fatto rivelazioni contro il premier: dalla gestione della prima ondata della pandemia al caso della presunta raccolta fondi per ristrutturare in grande stile la residenza di Downing Street secondo il desiderio di Carrie Symonds, la compagna di BoJo che sarebbe a capo del fronte interno al governo responsabile dell'allontanamento di Cummings dallo staff.

