Lo studente non trova la baby sitter e il professore si occupa della bambina: «Così il papà prende appunti»

Ci sono insegnanti che fanno di tutto per venire incontro ai propri allievi, ma l'esempio diè sembrato a migliaia di utentir eammirevole e degno di essere condiviso. Una foto diffusa sui social mostra il professore di una scuola per adulti davanti a una lavagna con una bambina nel marsupio. La piccola è la figlia di un suo studente. L’immagine è stata scattata alL'allievo,non era riuscito a trovare una baby sitter e quindi aveva portato la bambina in classe. Il professore ha deciso di prenderla in braccio per dare modo al padre di prendere appunti e di non distrarsi. Il post è stato condiviso da più di 70mila persone.Su Facebook si legge: «Sono arrivato a scuola e un mio compagno aveva una bimba in braccio, ci ha spiegato che non era riuscito a trovare la babysitter e non sapeva a chi lasciarla... Il prof a quel punto ha detto “nessun problema, la terrò io così tu puoi prendere appunti”... Questa immagine racconta l’amore e l’impegno. L’amore verso gli studenti e l’impegno per aiutarli in ogni modo a raggiungere l’eccellenza».«Ero nervoso a dovermi presentare in classe con la bimba - ha raccontato Wayne Hayer - mi sentivo tutti gli occhi addosso». Il docente ha spiegato, invece, che occuparsi della bambina è stato un piacere per nulla faticoso: «Assata era buonissima e alla fine della lezione si stava quasi addormentando». Il college è frequentato solamente da studenti maschi ed è storico. Qui ha studiato anche