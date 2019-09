Lo smartwatch gli salva la vita, il post è virale: «Se lo avete, attivate questa funzione»

Facebook

Domenica 22 Settembre 2019, 20:10

Unopuò salvare la vita. Lo sa beneun cittadino americano vivo grazie al suo Apple Watch serie 4Domenica scorsa l'uomo era sulla sua bici e stava pedalando nelquando è caduto, ha battuto la testa e ha perso i sensi. L'orologio a quel punto ha avvertito i figli e chiamato i soccorsi indicando in una mappa il luogo esatto dell'incidente. Il figlioha raccontato l'accaduto suin un post diventato virale.«Domenica scorsa - si legge sui social - ho ricevuto un messaggio dall'Apple Watch di papà che mi ha fatto sapere di aver rilevato una brutta caduta e mi ha mandato una mappa alla sua posizione. Abbiamo guidato fino a lì, ma non c'era più quando siamo arrivati. A quel punto ho ricevuto un altro aggiornamento con una mappa sulla nuova posizione.1». I soccorsi sono intervenuti in meno di mezz’ora e hanno portato Bob in ospedale. Burdett è fuori pericolo e ha riportato qualche lieve trauma alla testa.«Se avete unattivate il rilevamento di cadute - continua il post - Non serve solo se cadete da un tetto o da una scala».Lo smartwatch è in grado di monitorare la salute di chi lo indossa e rilevare eventuali anomalie. Ha poi una funzionepensata proprio per incidenti simili. Un messaggio testuale o un allarme acustico partono per verificare lo stato di salute del possessore dell'orologio dopo la caduta. Se non ci sono risposte o reazioni lo smartwatch chiama i soccorsi.