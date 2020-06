Lo sceicco fantino dopa il cavallo, l'animale muore: arriva la squalifica più pesante della storia dell'ippica

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 22:41

Una, la più pesante di tutta la storia dell'ippica, per unoche gareggia comee aveva somministrato a un suouna. L'animale, dopo un incidente in gara nel 2016, era stato soppresso per la gravità delle lesioni riportate. Lo sceicco emiratense, infatti, è statodal tribunale della Federazione ecuestre internazionale (Fei). A dare notizia della clamorosa squalifica è The Chronicle of the Horse . Il caso risale all'ottobre del 2016: durante una gara in Francia, ilCastlebar Contraband, aveva riportato unaalla zampa anteriore destra così grave da costringere a sopprimere l'animale. L'aveva rivelato che l'animale era stato sottoposto a iniezioni di, un prodotto utilizzato come sedativo, analgesico e rilassante muscolare, che però è severamente vietato nell'ippica.Göran Åkerström, veterinario della Fei, aveva stabilito che quella sostanza aveva moltiplicato il rischio di lesioni letali nel cavallo, a causa della mancanza di sensibilità unita ad una osteoartrite nell'articolazione della zampa anteriore destra. I legali disostenevano che la Xilazina era stata utilizzata per l'eutanasia, ma il tribunale della Fei ha respinto la loro memoria difensiva ed ha inflitto allo sceicco fantino 18 anni di squalifica per abusi e maltrattamenti sul cavallo e due per aver violato il regolamento sui medicinali. Inoltre, Al Qasimi dovrà pagare una multa complessiva di 43.300 euro. Lo sceicco fantino può ora ricorrere, entro il 30 giugno, al Tas di Losanna.