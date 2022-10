Liz Truss si dimette, «ha vinto la lattuga»: cosa significa (e com'è nato) il tormentone social FOTO

«Riuscirà Liz Truss a durare più di questa lattuga?». Pochi giorni fa, alla notizia delle possibili dimissioni in anticipo della prima ministra inglese, il Daily Star aveva lanciato una provocazione social che aveva fatto il giro del mondo. Giovedì, quando l'addio della ex ministra di Boris Johnson è diventato realtà, il tabloid si è scatenato e ha lanciato di nuovo la provocazione, guadagnandosi più di 138mila like su Twitter e 37mila retweet.

Liz Truss e la lattuga

«Ultim'ora: la lattuga ha superato e battuto Liz Truss. Lunga vita alla lattuga», ha scritto oggi il Daily Star, alla notizia delle dimissioni. Venerdì scorso, il tabloid inglese aveva scommesso sulla prossima caduta della premier, con una diretta video su Twitter in cui si mostrava un cespo d'insalata iceberg con una parrucca accanto ad una foto della premier, chiedendo ai lettori chi sarebbe durata di più.

Quando Truss ha annunciato oggi le dimissioni, in 21mila stavano seguendo la diretta della lattuga, ora uscita vincitrice dalla sfida. Adesso il filmato mostra la lattuga sorridente, circondata da pupazzetti di frutta e verdura, oltre a bottiglie di champagne e gin. La cornice con la foto di Truss è caduta. A completare la scena vi sono disco music e luci stroboscopiche.

BREAKING NEWS:



🚨 THE LETTUCE HAS OFFICIALLY OUTLASTED LIZ TRUSS AND WON 🚨



ALL HAIL THE LETTUCE.



🥗🥗🥗 https://t.co/o1zi8UEXXd — Daily Star (@dailystar) October 20, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 19:48

