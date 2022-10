Liz Truss si dimette, la premier inglese lascia dopo 44 giorni: «Ho parlato con il Re»

Liz Truss si dimette dopo 45 giorni. La premier inglese lascia da leader del Partito conservatore e rimarrà premier solo fino a quando non sarà scelto un successore. Si tratta del periodo più breve a Downing Street per un primo ministro nella storia del Regno Unito.

«Benvenuti a Britaly», l'Economist paragona la Gran Bretagna di Truss all'Italia: «Instabilità e bassa crescita»

Le parole della premier inglese

Il governo «ha ottenuto risultati sulle bollette energetiche», oltre a «delineare una visione per un'economia a bassa tassazione e alta crescita che sfrutterebbe le libertà della Brexit». Ma «riconosco che, data la situazione, non posso portare a termine il mandato per il quale sono stata eletta dal partito conservatore». Con queste parole la premier britannica Liz Truss ha annunciato le sue dimissioni affermando di essere entrata in carica «in un momento di grande instabilità economica e internazionale».

Liz Truss to resign as UK prime minister after 45 days in office https://t.co/WdW4QyHMyl — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 20, 2022

Perché si è dimessa

In questi giorni in numero crescente di legislatori ha chiesto le dimissioni di Truss dopo settimane di turbolenze innescate dal suo piano economico. Un programma che ha innescato turbolenze finanziarie e una crisi politica che ha visto la sostituzione del capo del Tesoro di Truss, molteplici inversioni di marcia e una rottura nel partito conservatore al governo. Molti conservatori avevano affermato che Truss doveva dimettersi, ma mercoledì è rimasta, dicendo che era "una combattente e non una che molla".

Le richieste dell'opposizione

Il leader dell'opposizione britannica, il laburista Keir Starmer, ha chiesto elezioni «subito» dopo le dimissioni della premier Liz Truss.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 14:58

