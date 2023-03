Living Nostradamus sulla scomparsa di Madeleine McCann: «C'entra la magia nera»

di Redazione web

Living Nostradamus, nome d'arte di Athos Salomé, è uno dei veggenti più famosi del Brasile (e non solo). Ha predetto vari avvenimenti che sono accaduti nel corso degli scorsi anni o nei primi mesi del 2023. Ad esempio, Living Nostradamus aveva previsto la morte della Regina Elisabetta II o ancora prima, l'avvento del Covid-19. Ora, il veggente si è espresso in merito a uno dei casi di cronaca nera più famoso d'Inghilterra: la scomparsa della piccola Madeleine McCann.

Le rivelazioni di Living Nostradamus

In una recente intervista a Daily Star, Living Nostradamus ha parlato della scomparsa di Madeleine McCann: «Per giorni ho visto notizie di Madeleine McCann, molte ipotesi e sensitivi che affermano cose, quando in realtà nessuno lo sa. Sulla base dell'occulto, possiamo trovare gli anni 2023 e 2024, la ripercussione dovrebbe continuare e si possono trovare molte cose, incluso il trovarla viva o meno. C'è qualcosa di oscuro in questa presunta scomparsa, ha a che fare con la magia nera, la sua scomparsa non è stata casuale. Le autorità devono riaprire il caso e indagare a fondo su chi conosceva Madeleine, le persone vicine, i genitori, l'intera famiglia, gli amici e i sospetti devono essere convocati affinché la verità venga rivelata. La Terra ha giurato che nulla sarà nascosto su questo, spero e prego che questo caso venga risolto senza bugie e supposizioni».

La risoluzione del caso

Sempre ai microfoni di Daily Star, il veggente Athos Salomé ha dichiarato: «Mi dispiace dire che non posso vederla o sentirla viva perché all'interno di questo caso c'è sempre stata troppa confusione e omissione di particolari. Al momento non riuscirei ad essere lucido nelle ipotetiche previsioni».

