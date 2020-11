"Live Non è La D'Urso", Hugo il fratello di Maradona: «Strano, hanno chiamato l'ambulanza senza fare il suo nome...»

Hugo Maradona, fratello del recentemente scomparso Diego Armando Maradona, ha parlato dell'ex calciatore e di alcuni sospetti sulla sua morte ospite a “Live Non è La D’Urso”.

Il medico personale di Diego Armando Maradona è stato accusato di omicidio colposo: “L’unico che gli stava accanto è mio nipote, che per lui era come un figlio – ha spiegato ai microfoni della trasmissione di Barbara D’Urso - Lo affiancavano infermiera e dottore, ma non voleva nessuno in camera. Non so cosa sia successo e mi auguro che non sia stata trascurata la sua vita, o che ci sia stato qualche errore da parte dei medici. Ora ci sono le indagini, ci penseranno gli avvocati e la polizia in Argentina, se è vero quello che stanno dicendo mi fa il doppio del male perché non meritava di esser lasciato solo. Quello che mi sembra strano è che quando hanno chiamato l’ambulanza non è stato detto il nome di mio fratello, né il medico ne l’infermiera hanno fatto il nome di Maradona”.

Su alcune polemiche riguardo alla vita movimentata di Maradona, il fratello Hugo ha commentato: “Mio fratello si è fatto male da solo, mai ad altri. Parlare così di chi non si può difendere non è bello”.

