Teme che la moglie abbia il Coronavirus e la chiude nel bagno in quarantena

possa avere ilper farla stare inLa psicosi da COVID19 non ha colpito solo l'Italia, ma si sta diffondendo in tutta Europa a volte arrivando anche a degli eccessi. In Lituania, infatti, un uomo ha chiuso in bagno la moglie temendo di poter essere contagiato dal virus.Pare che la donna avesse incontrato una sua conoscente cinese proveniente dall'Italia, temendo così che potesse essere stata infettata, in via precauzionale l'ha chiusa dentro il bagno. A lanciare l'allarme è stata la moglie stessa che ha chiamato la polizia spiegando cosa stava succedendo. Gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento così il marito ha spiegato cosa era successo dicendo di aver deciso di mettere in quarantena la moglie dopo essersi "consultato telefonicamente con i medici".La vicenda si è però conclusa pacificamente, la donna non ha sporto denuncia e il marito non è stato arrestato. Preventivamente però la signora è stata sottoposta a un tampone che però ha dato esito negativo.