Lite nel parcheggio del supermercato, una donna estrae la pistola e spara: mamma di 26 anni muore davanti ai figli

Uccisa davanti ai figli per un litigio nel parcheggio di un supermercato. Una follia senza senso, avvenuta nel giorno di San Valentino nella Carolina del Sud (Stati Uniti). Ancora una volta il tema delle armi che ritorna. Alexandria Cress Borys, 26 anni, stava caricando la spesa nella sua macchina, quando è cominciata la discussione con una donna che non conosceva. Quest'ultima ha estratto la pistola e le ha sparato un colpo alla schiena, uccidendola. Sei giorni prima lo stesso destino era toccato al fratello, Brandon.

L'omicida si è costituita

L'omicida si chiama Christina Harrison. È una donna afroamericana di 23 anni, che un'ora e mezza più tardi ha chiamato la polizia e si è costituita. Inutili i soccorsi per la mamma. Quando i sanitari sono arrivati era già morta, immersa in una pozza di sangue. «Senza senso è l'unica parola che mi viene in mente per descrivere quello che è successo oggi», ha commentato il capo della polizia di Harrison, Bobby Dale. I registri della prigione mostrano che Harrison è accusato di omicidio, porto illegale di una pistola e possesso di un'arma durante un crimine violento.

