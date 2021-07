Litiga con il marito e si schianta contro una Ferrari e una Porsche per vendetta

Una donna litiga con il marito e si schianta contro una Ferrari e una Porsche. L'incidente ai limiti del comico è successo in Cina, dove una donna adirata con il marito ha deciso di lanciare a tutta la loro Bmw Serie 3 in un parcheggio sotterraneo contro una Ferrari Gtc4 lusso.

L'uomo cinese, adesso, starà più attento a far arrabbiare sua moglie. La donna adirata, con il marito, dopo aver litigato pesantemente in un parcheggio sotterraneo si è lanciata a tutta velocità contro la splendida auto con il cavallino parcheggiata. Nell'urto, la Ferrari è andata a sbattere contro una Porsche 918 Spyder bianca, che a sua volta si è schiantata contro una Mercedes-Benz Calsse E. Un effetto domino piuttosto costoso che l'uomo cinese ricorderà per tempo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Luglio 2021, 15:50

