Litiga con la vicina di casa, poi fa irruzione nella sua abitazione e la uccide con una vanga

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Febbraio 2020, 21:24

per giorni difino a quando nonda giardino. La 41enne Debby Foxwell ha ucciso la vicina di casa Louise Lotz di 64 anni dopo aver fatto irruzione in casa della donna nell’estate scorsa. Le due donne pare litigassero da tempo per problemi di vicinato, ma nessuno avrebbe mai pensato che si potesse arrivare a tanto.I fatti si sono svolti nella tranquilla cittadina di Welwyn Garden City, piccolo centro dell'Inghilterra situata nella contea dell'Hertfordshire. Pare che le due litigassero da tempo: dapprima per gli spazi dei bidoni della spazzatura, poi le diatribe sono peggiorale. La 41enne è arrivata anche ad accusare la vicina di casa di essere la causa della mancata vendita della sua abitazione.Le discussioni andavano ormai avanti da tempo, fino a quando Debby non ha afferrato la sua vanga, ha fatto irruzione nella casa della 64enne e ha iniziato a rompere gli oggetti all'interno. La donna è riuscita a fuggire e a chiamare la polizia, ma proprio durante la fuga è stata raggiunta dalla vicina che l'ha uccisa con la stessa vanga. Inutili sono stati i soccorsi, come ripota anche il Mirror.