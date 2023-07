Litiga con i genitori, ragazzo di 15 anni scava una buca in giardino e la trasforma in una casa: c'è anche il Wi-fi

di Redazione web

Mentre alcuni adolescenti si chiudono nella loro stanza con musica ad alto volume dopo una dura lite con i genitori, altri preferiscono andare in giardino e iniziare a scavare una buca. Lo ha dimostrato un ragazzo che a 14 anni ha iniziato lo scavo di quella che, a distanza di anni, sarebbe diventata la sua casa.

La buca trasformata in casa

Il progetto di Andrés Cantó, un giovane spagnolo di Alicante, è cominciato nel 2015. All'epoca il ragazzino aveva avuto un'animata discussione con i genitori e per sofgarsi ha preso una pala e ha cominciato a scavare una buca in giardino. Una volta sbollita la rabbia ha accantonato lo scavo, per poi riprenderlo nel 2018. Con l'aiuto di un amico, ha cominciato a scavare e picconare tutti i pomeriggi, determinato a trasformare quella cavità in un rifugio accogliente. Tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, il buco è improvvisamente diventato qualcosa di più sofisticato: i ragazzi riuscivano a starci dentro in piedi e hanno costruito delle scale per accedervi. «È stato allora che ho iniziato a pensare a questioni più tecniche», ha spiegato Andrés in un thread su Twitter.

LA CUEVA , el hilo de cómo un chaval de 14 años empezó una cueva.



1. 9 marzo 2015; tras una pataleta de prepuber, me puse a darle picazos al bancal, no manejaba yo muy bien las emociones xd pic.twitter.com/U1VyVwjoFu — Kokomo (@andresiko_16) April 26, 2021

I progressi

Nel 2019 ha costruito la prima stanza con volta inclusa e ha iniziato anche a pavimentare e sistemare le pareti.

2023



-He rebajado 50cm el suelo de todas las salas.



-Ya está terminando el pasillo que llevará a la siguiente habitación (si, otra)



-La cama ya tiene las dimensiones de un colchón individual 🤸 pic.twitter.com/G8FISnetDk — Kokomo (@andresiko_16) March 12, 2023

Il progetto ha riscosso successo online, con centinaia di migliaia di condivisioni e complimenti per l'ottimo lavoro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Luglio 2023, 12:26

