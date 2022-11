Litiga con la compagna, esce di casa per comprare una pistola e poi torna ad uccidere tutta la famiglia

Ha sterminato la sua famiglia e poi si è tolto la vita. Shavell Jordan Jones, 23 anni, ha ucciso la sua compagna una donna di 49 anni, due delle sue figlie adulte di 28 e 29 anni e la nipotina di appena 4 anni. Pare che l'uomo avesse avuto una discussione con la fidanzata degenerata poi in una strage di famiglia.

La ricostruzione

Subito dopo il delitto il 23enne si è allontanato dalla loro abitazione in Florida ed è fuggito da un vicino che ha lanciato l'allarme e avvertito la polizia. Jones si è poi sparato alla testa, ma è riuscito a sopravvivere. Sul luogo sono immediatamente arrivati i soccorsi che hanno cercato di salvare le donne, tutte colpite alla testa da una pistola, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per nessuna di loro.

Secondo quanto riferito dallo sceriffo in casa ci sarebbero stati altri due bambini piccoli durante la sparatoria che sono però riusciti a mettersi in salvo e a nascondersi. Pare che Jones avesse avuto una lite molto violenta con la compagna la sera prima, poi al mattino è uscito di casa per tornare con una pistola e fare fuoco sulla fidanzata, le figlie e la nipote. La coppia avrebbe avuto già in passato segnalazioni per violenza domestica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 13:21

